الأردن يدين استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

عمان-سانا

أدان الأردن استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين، وأحدثها الاعتداءات على عدد من قرى وبلدات شمال الضفة الغربية المحتلة.

‏وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي في بيان اليوم الأحد رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات، ولتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، محذراً من استمرار الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، واستمرار إجراءات التضييق على الفلسطينيين، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين الإرهابية التي تنذر بتفجر الأوضاع، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

‏ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف تصعيدها الخطير واعتداءات المستوطنين، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية في وقت سابق اليوم تصعيداً في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، ما أسفر عن إصابات بين الفلسطينيين وإحراق ممتلكات واعتقالات واسعة.