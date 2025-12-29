مقتل 13 شخصاً وإصابة 98 بحادث قطار في جنوب المكسيك

مكسيكو-سانا

قتل 13 شخصاً وأصيب 98 آخرون، جراء خروج قطار عن مساره في ولاية واخاكا جنوب المكسيك، وفق السلطات.

ونقلت فرانس برس عن سلاح البحرية المكسيكي، الذي يشغّل القطار قوله: إن القاطرة الرئيسية خرجت عن السكة أمس، وكانت حصيلة الإصابات الأولية 20 شخصاً قبل أن ترتفع لاحقاً إلى 98 إصابة، بينما فقد 13 حياتهم.

الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم طلبت من وزير البحرية ومسؤولين آخرين، التوجه إلى المنطقة لمساعدة عائلات الضحايا.

القطار المعروف باسم “ممر برزخ تيهوانتيبيك بين المحيطين”، والذي افتتح عام 2023، يربط خليج المكسيك بالمحيط الهادئ ويخدم الركاب والشحن، ويعد من أبرز مشاريع البنية التحتية لحكومة الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لتعزيز التنمية في جنوب شرق البلاد.

يُذكر أنه في ال20 من كانون الأول، اصطدم قطار على الطريق نفسه بشاحنة بضائع كانت تحاول عبور السكة الحديد، إلا أن هذا الحادث لم يسفر عن أي وفيات.