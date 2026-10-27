الزيدي يجدد خلال لقائه عباس موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية

عمان-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين في عمّان، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات في الضفة الغربية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن الزيدي جدد موقف العراق المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من استعادة كامل حقوقه على أرضه التاريخية.
من جانبه، أعرب عباس عن تقديره للقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي، مُثمناً الجهود التي يبذلها العراق في دعم القضية الفلسطينية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، بحث في 17 من الشهر الجاري مع وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وسبل تكثيف الجهود العربية والدولية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتمكينه من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.