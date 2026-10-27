الزيدي يجدد خلال لقائه عباس موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية

عمان-سانا‏

‏ ‏

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مع الرئيس ‏الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين في عمّان، تطورات الأوضاع في ‏الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على ‏قطاع غزة، والانتهاكات في الضفة الغربية.‏

‏ وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان نقلته وكالة ‏الأنباء العراقية، أن الزيدي جدد موقف العراق المبدئي والثابت تجاه القضية ‏الفلسطينية، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، لإنهاء ‏معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من استعادة كامل حقوقه على أرضه ‏التاريخية.‏

‏ من جانبه، أعرب عباس عن تقديره للقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي، ‏مُثمناً الجهود التي يبذلها العراق في دعم القضية الفلسطينية، وحماية حقوق ‏الشعب الفلسطيني.‏

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، بحث في 17 من الشهر الجاري مع ‏وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، مستجدات الأوضاع ‏على الساحة الفلسطينية، وسبل تكثيف الجهود العربية والدولية، لإنهاء ‏الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ‏وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتمكينه من تقرير مصيره، ‏وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.‏