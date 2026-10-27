الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: الزيدي يجدد خلال لقائه عباس موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الزيدي يجدد خلال لقائه عباس موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية

1599 1 الزيدي يجدد خلال لقائه عباس موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية
رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مع الرئيس ‏الفلسطيني محمود عباس-عمّان-المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي

عمان-سانا‏
‏ ‏
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مع الرئيس ‏الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين في عمّان، تطورات الأوضاع في ‏الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على ‏قطاع غزة، والانتهاكات في الضفة الغربية.‏

‏ وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان نقلته وكالة ‏الأنباء العراقية، أن الزيدي جدد موقف العراق المبدئي والثابت تجاه القضية ‏الفلسطينية، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، لإنهاء ‏معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من استعادة كامل حقوقه على أرضه ‏التاريخية.‏

‏ من جانبه، أعرب عباس عن تقديره للقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي، ‏مُثمناً الجهود التي يبذلها العراق في دعم القضية الفلسطينية، وحماية حقوق ‏الشعب الفلسطيني.‏

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، بحث في 17 من الشهر الجاري مع ‏وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، مستجدات الأوضاع ‏على الساحة الفلسطينية، وسبل تكثيف الجهود العربية والدولية، لإنهاء ‏الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ‏وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتمكينه من تقرير مصيره، ‏وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.‏

الملك البحريني والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية في المنطقة
مؤتمر غزة في إسطنبول يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تعزيز العلاقات بين ضفتي البحر المتوسط
عربات مفخخة للاحتلال الإسرائيلي تدمر أحياء غزة وتزيد مأساة المدنيين
ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الأوكراني التطورات الإقليمية والدولية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك