الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين ويعتدي على الممتلكات في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال ثمانية فلسطينيين، بالتزامن مع أعمال تخريبية طالت الممتلكات الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم، ثلاثة فلسطينيين من قرية كفر مالك شرق رام الله، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت ثلاثة أشقاء من قرية قيرة شمال محافظة سلفيت، وآخر من بلدة الدوحة غرب بيت لحم.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال منازل المدنيين، واعتقلت فلسطينياً آخر، لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى ثمانية خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد.

اعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين

بالتوازي جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية، واقتلعت أشجاراً في بلدة سنجل شمال رام الله، لصالح البؤرة الاستعمارية التي أقامها المستعمرون قبل نحو عامين.

كما اعتدى مستوطنون بعد منتصف ليلة أمس، على مركبات الفلسطينيين ورشقوها بالحجارة جنوب بيت لحم، ما أثار حالة من الهلع والرعب في المكان.

وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ‏نفذوا 1659 اعتداءً في مختلف مناطق الضفة ‏الغربية خلال شهر أيار الماضي، في إطار ما وصفه ‏باستمرار نهج منظم يستهدف الأراضي الفلسطينية ‏وممتلكات الفلسطينيين‎.‎