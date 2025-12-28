تركيا تكشف عن درون انتحارية جديدة

أنقرة-سانا

أعلنت شركة “هافلسان” التركية للصناعات الدفاعية عن دخول درون انتحارية جديدة، تحمل اسم “صاغان” إلى الخدمة الميدانية مؤخراً.

وذكرت وكالة الأناضول أن الدرون تتمتع بقدرات عالية في السرعة والمناورة، إضافة إلى إمكانات الاستطلاع والمراقبة عبر كاميرات نهارية وحرارية، حيث استعرضت هذه القدرات خلال رحلة متواصلة لمسافة 20 كيلومتراً باستخدام كابل ألياف ضوئية، دون انقطاع في الاتصال مع مركز التحكم، قبل أن تعود بأمان إلى نقطة الإقلاع، ما أظهر إمكانية تنفيذ المهام بشكل موثوق حتى في بيئات تشهد تشويشاً إلكترونياً مكثفاً.

يشار إلى أن الطائرات الانتحارية شهدت خلال السنوات الأخيرة استخداماً متزايداً في مجالي الدفاع والأمن، سواء لتنفيذ مهام هجومية أو لاعتراض التهديدات.