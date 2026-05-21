قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد قرب جملة بريف درعا الغربي

درعا-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، في منطقة وادي الرقاد قرب قرية جملة بريف درعا الغربي، انطلاقاً من ثكنة الجزيرة العسكرية عبر عدة آليات باتجاه المنطقة الحدودية.

وذكر مراسل سانا في درعا أن قوات الاحتلال نفذت تحركات ميدانية داخل محيط الوادي، وسط حالة من التوتر والحذر بين الأهالي، دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات أو تسجيل حالات اعتقال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية.

والأحد الماضي، توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث دبابات وآليتين عسكريتين، إحداهما مزودة برشاش ثقيل من نوع دوشكا، في منطقة وادي الرقاد المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي، ونفذت تحركات ميدانية قرب القرية قبل أن تتمركز لفترة محدودة في المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر ‏التوغّل ‌‏في ‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات ‏والاعتقالات ‌‏وتجريف ‏الأراضي وإطلاق القذائف.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‏جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ‏ترتّب أي ‏أثر قانوني وفقاً ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى ‏الاضطلاع ‏بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب ‌‏السوري.