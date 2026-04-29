الصين تعفي 53 دولة إفريقية من الرسوم الجمركية

بكين-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستبدأ، اعتباراً من أول أيار 2026، تطبيق سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من 53 دولة إفريقية.

ونقلت وكالة “شينخوا” للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان قوله، اليوم الأربعاء: إنّ “سياسة الصين المتمثلة في عدم فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من 53 دولة شريكة في إفريقيا تدلّ على الالتزام المشترك بين الصين وإفريقيا بالإسهام في تحقيق السلام والتنمية على المستوى العالمي من خلال الاستقرار”.

وأضاف المسؤول الصيني: “إن الصين ستعمل بشكل مطرد على تعزيز تسهيل التجارة مع إفريقيا”، مشيراً إلى أن الصين لاحظت ترقب إفريقيا الشديد وردود فعلها الإيجابية بشأن تدابير الإعفاء من الرسوم الجمركية.

وأكد جيان أن الصين ستواصل التفاوض وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع الدول الإفريقية من أجل تحقيق التنمية المشتركة، مشيراً إلى أن بكين ستعمل على تحديث “القناة الخضراء” لصادرات المنتجات الزراعية من إفريقيا إلى الصين.

وأعلنت السلطات الصينية، أمس الثلاثاء، أنها تعتزم توسيع نطاق سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية لتشمل جميع الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية.