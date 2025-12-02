المحكمة الجنائية الدولية تدافع عن استقلاليتها في مواجهة العقوبات الأمريكية

لاهاي-سانا

دافعت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ودول أوروبية عدة بشدة، اليوم، عن استقلالية المحكمة ومبدأ حيادها، وذلك في مواجهة عقوبات أمريكية غير مسبوقة تستهدف عدداً من مسؤوليها البارزين.

ووفقاً لوكالة فرانس برس فإن رئيسة المحكمة، توموكو أكاني، رفضت بشكل قاطع خلال الاجتماع السنوي لممثلي الدول الأعضاء في المحكمة، أي شكل من أشكال الضغط، وقالت: “لنكن واضحين، نحن لا نقبل أي ضغط، من أي نوع كان”.

وأضافت أكاني: “إن استقلاليتنا وحيادنا هما المبدآن الأساسيان لنا ولا مساس بهما، وإن ولاءنا هو فقط لنظام روما الأساسي باعتباره النص المؤسس للمحكمة والقانون الدولي”، معتبرةً أن المحكمة، التي تحاكم المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تمر بأصعب فترة في تاريخها الممتد لـ 23 عاماً.

من جانبه، أكد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الذي حضر الاجتماع، “التزام فرنسا الراسخ” تجاه المحكمة، واصفاً الإجراءات التي تواجهها المحكمة بأنها “غير مقبولة”.

كما أعربت ممثلة الدنمارك، إلزبيث سوندرغارد كرون، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، عن دفاع التكتل “بقوة عن المحكمة في مواجهة التهديدات والعقوبات التي تطالها”.

وتأتي هذه الإجراءات الأمريكية رداً على قرار المحكمة الجنائية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العام الماضي، بسبب حربه على قطاع غزة، الأمر الذي أثار حفيظة الإدارة الأميركية ودفع الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على قضاة ومدعين عامّين في المحكمة.