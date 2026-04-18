أستراليا تمدّد العمل بالمعايير المخفّفة لجودة الوقود بسبب اضطرابات الإمدادات

كانبرا-سانا

مددّت الحكومة الأسترالية اليوم السبت، العمل بالإجراءات الاستثنائية المتعلقة بتخفيف معايير جودة الوقود حتى شهر أيلول المقبل، في ظل الضغوط التي تواجهها سلاسل التوريد نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.

وقال وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين في تصريحات نقلتها شبكة “سي إن إن”: إنّ القرار يشمل السماح بارتفاع نسبة الكبريت في البنزين داخل البلاد، في إطار خطوات تهدف إلى التعامل مع النقص في الإمدادات.

وكانت الحكومة الأسترالية رفعت في آذار الماضي الحد الأقصى المسموح به من الكبريت إلى 50 جزءاً في المليون بدلاً من 10.

وتعتمد أستراليا بشكل كبير على استيراد الوقود، وقد شهدت بعض المناطق نقصاً في الإمدادات مع دخول الحرب أسبوعها الثامن وتأثيرها على الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، أبرمت الحكومة الأسترالية اتفاقاً مع شركة الطاقة الماليزية الحكومية “بتروناس” لتوريد كميات إضافية من الوقود، عقب جولات أجراها رئيس الوزراء الأسترالي في سنغافورة وبروناي لتعزيز أمن الطاقة.