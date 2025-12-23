مجلس الأمن يمدد تفويض بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال حتى 2026

نيويورك-سانا

مدد مجلس الأمن الدولي اليوم تفويض القوة التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال حتى العام 2026.

وذكرت وكالة فرانس برس أن 14 دولة عضواً في مجلس الأمن أيدت القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، مشيرة إلى أن القرار الدولي أبقى على العدد الأقصى لعناصر البعثة عند 11826 عنصراً نظامياً، بينهم 680 شرطياً.

وأعرب مجلس الأمن في القرار عن “قلقه إزاء النقص المزمن المستمر في تمويل” البعثة.

وتنتشر بعثة الدعم والاستقرار التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM) بهدف دعم القوات الأمنية الصومالية ومكافحة “حركة الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة.

