مصرع 45 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة والعواصف في أفغانستان وباكستان

إسلام آباد وكابول-سانا

لقي 45 شخصاً مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة في باكستان وأفغانستان.

ونقلت فرانس برس عن السلطة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان عبر منصة إكس اليوم الإثنين: “إنه منذ 26 آذار، لقي 28 شخصاً مصرعهم بسبب الأمطار والفيضانات وانزلاقات التربة والصواعق”.

وأضافت: إن 130 منزلاً تعرض لتدمير كامل، ولحقت أضرار جزئية بـ 438 منزلاً آخر بينما أُغلقت العديد من الطرق في ولايات عدة خلال الأيام الماضية.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة مع عواصف رعدية مجدداً في أفغانستان غداً حيث طلبت السلطات “عدم الاقتراب من الأنهار خلال هطول الأمطار، ومتابعة توقعات الطقس من كثب”.

بدورها أفادت الوكالة الإقليمية للحالات الطارئة في باكستان بمصرع 17 شخصاً بينهم 14 طفلاً في ولاية خيبر بختنوخوا في شمال البلاد منذ يوم الأربعاء الماضي، معظمهم بسبب انهيار أسطح منازل وحوادث أخرى ناتجة عن الأمطار.

يذكر أن جنوب آسيا، يشهد في هذه الفترة من العام أمطاراً غزيرة تتسبب عادة بفيضانات مدمرة، وخسائر بشرية ومادية واسعة.