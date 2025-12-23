الاستخبارات التركية تقبض على أحد متزعمي تنظيم داعش الإرهابي وتجلبه إلى تركيا

أنقرة-سانا

أعلنت مصادر أمنية في تركيا، أن جهاز الاستخبارات التركية، نفذ عملية في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان، تمكن خلالها من اعتقال أحد متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي، وجلبه إلى تركيا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول من المصادر الأمنية، قولها: “توصل جهاز الاستخبارات من خلال أنشطته الاستطلاعية إلى وجود شخص من أصل تركي ينشط ضمن تنظيم “داعش” على الحدود الأفغانية الباكستانية، وأنه تولّى مهاماً فعّالة في معسكرات تابعة للتنظيم.

وأضافت المصادر: إن المحتجز كان أبدى استعداده لتنفيذ عملية انتحارية ضد مدنيين في كل من أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا، وكُلف بتنفيذها باسم التنظيم الإرهابي، وأنه انتقل من تركيا إلى المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان، وتولّى مهاماً داخل معسكرات التنظيم هناك قبل أن يرتقي إلى موقع قيادي.

وبينت المصادر أن جهاز الاستخبارات التركي تمكن عبر عملية دقيقة، من إلقاء القبض على الإرهابي المذكور وجلبه إلى تركيا بعد تحديد موقعه .

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أعلن في الخامس من الشهر الجاري إلقاء القبض على 233 شخصاً يُشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي أو تمويله، وذلك خلال عمليات أمنية متزامنة في ولايات عدة في البلاد.