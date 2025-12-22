الصحة العالمية: المجاعة تتفاقم بغزة ومئات الآلاف مهددون بسوء التغذية

جنيف-سانا

حذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم من تصاعد خطر المجاعة في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضع مهددون بسوء تغذية حاد بحلول نيسان 2026.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تدوينة نشرت على منصة “إكس” قوله: “إن ما لا يقل عن 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى منتصف نيسان 2026”.

وأضاف: إن “التقديرات تشير إلى معاناة أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد حتى نيسان المقبل”، مشيراً إلى أن نحو 50 بالمئة فقط من المرافق الصحية في غزة تعمل بشكل جزئي، وتعاني نقصاً حاداً في الإمدادات والمعدات الأساسية.

وأكد غيبريسوس أن الجهود المبذولة لمكافحة المجاعة في القطاع لا تزال شديدة الهشاشة، وأن أسوأ السيناريوهات بما في ذلك تجدد الصراع ووقف تدفق المساعدات الإنسانية في ظل قيود مفروضة على العمليات الإنسانية، قد تضع كامل القطاع أمام خطر المجاعة بحلول منتصف نيسان 2026.

وشدد غيبريسوس على أن تحسين الخدمات المنقذة للحياة وتوسيع الوصول إلى الرعاية الصحية في غزة يتطلب موافقة عاجلة على إدخال الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية إلى مستشفيات القطاع.

وقبل عدة أسابيع، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 16500 مريض في غزة ما زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي العاجل، بينما أوضحت منظمة أطباء بلا حدود، في أوائل كانون الأول الجاري أن هذه الأرقام تشمل فقط المرضى المسجلين رسمياً، وأن العدد الفعلي للمرضى المنتظرين أعلى بكثير.