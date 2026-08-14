قطر والأردن يدينان استهداف ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز

الدوحة وعمّان-سانا
أدانت قطر والأردن بشدة، اليوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة “أدنوك”، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وأكدتا أنه يشكل انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية ولقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وجدّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان على موقعها الرسمي، “رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، ودعوتها في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط، كما تؤكد أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر”.
وشدّدت الوزارة على “ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة”، وأكدت في الوقت ذاته تضامن قطر الكامل مع الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.
بدورها أكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان “رفض الأردن وإدانته الشديدة للاعتداء الإيراني الذي استهدف الناقلتين الإماراتيتين”، وشدّدت على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.
وكانت شركة “أدنوك” الإماراتية أعلنت أمس الخميس، تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون وقوع إصابات، وسبق أن أعلنت الشركة عن تعرض إحدى سفنها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز السبت الماضي.