قطر والأردن يدينان استهداف ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز

الدوحة وعمّان-سانا‏

أدانت قطر والأردن بشدة، اليوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين ‏تابعتين لشركة “أدنوك”، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وأكدتا أنه يشكل انتهاكا صارخاً ‏لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية ولقرار مجلس الأمن رقم 2817. ‏

وجدّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان على موقعها الرسمي، “رفض دولة قطر ‏القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، ودعوتها في هذا السياق إلى إعادة فتحه ‏دون شروط، كما تؤكد أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا ‏يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة ‏والاقتصاد العالمي للخطر”. ‏

وشدّدت الوزارة على “ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات ‏الدول الشقيقة”، وأكدت في الوقت ذاته تضامن قطر الكامل مع الإمارات، ودعمها ‏لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.‏

بدورها أكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان “رفض الأردن وإدانته الشديدة للاعتداء ‏الإيراني الذي استهدف الناقلتين الإماراتيتين”، وشدّدت على تضامن الأردن المطلق ‏مع دولة الإمارات، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها ‏واستقرارها ومقدّراتها.‏

وكانت شركة “أدنوك” الإماراتية أعلنت أمس الخميس، تعرض سفينتين تابعتين لها ‏لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون وقوع ‏إصابات، وسبق أن أعلنت الشركة عن ‏تعرض إحدى سفنها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز السبت الماضي.‏