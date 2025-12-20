لولا دا سيلفا يدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى الشجاعة لإنجاز اتفاق ميركوسور

برازيليا-سانا

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قادة الاتحاد الأوروبي، إلى التحلي بـ “الإرادة السياسية والشجاعة” لإتمام اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد ودول ميركوسور، وذلك بعد تأجيل توقيع الاتفاق الذي ينتظره الجانبان منذ سنوات طويلة.

ونقلت وكالة الأنباء البرازيلية عن دا سيلفا قوله في افتتاح قمة تكتل ميركوسور المنعقدة في مدينة فوز دو إيغواسو جنوب البرازيل: “من دون إرادة سياسية وشجاعة من القادة، لن يكون ممكناً إنهاء مفاوضات مستمرة منذ 26 عاماً”، مؤكداً أن الاتفاق يشكل فرصة لإرسال رسالة قوية للعالم دفاعاً عن التعددية وتعزيز المواقف الاستراتيجية في ظل التنافس الدولي المتصاعد.

وأعرب الرئيس البرازيلي عن أسفه لعدم اتخاذ الجانب الأوروبي قراره النهائي بعد، مشيراً إلى تلقيه رسالة من رئاسة المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي تُبدي الأمل في توقيع الاتفاق خلال كانون الثاني المقبل.

وكانت دول ميركوسور، التي تضم الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي، تترقب التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق اليوم، إلا أن التحفظات الأوروبية المرتبطة باحتجاجات المزارعين في عدة دول، خصوصاً فرنسا وإيطاليا، أدت إلى تأجيل الخطوة.

ويهدف الاتفاق، في حال إقراره، إلى تعزيز الصادرات الأوروبية من الآليات والمركبات إلى أمريكا الجنوبية، مقابل تسهيل دخول المنتجات الزراعية واللحوم من دول ميركوسور إلى الأسواق الأوروبية، وهو ما يواجه معارضة شديدة من القطاعات الزراعية في أوروبا.