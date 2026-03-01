ملك البحرين يبحث مع الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في المنطقة

المنامة-سانا

بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطورات الأوضاع في المنطقة ولا سيما العدوان الإيراني على أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن الرئيس ترامب أدان خلال الاتصال العدوان الإيراني الذي استهدف البحرين، مؤكداً دعم بلاده ووقوفها إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات كفيلة بحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

كما جدد ترامب حرص الولايات المتحدة على مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك مع البحرين، بما يخدم المصالح المتبادلة بينهما ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

بدوره أكد ملك البحرين أهمية العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة، منوها بمواقف الرئيس ترامب الداعمة للبحرين.

وتتعرض دول البحرين وقطر والإمارات والكويت والأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.