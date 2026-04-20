موجة تسونامي بارتفاع 80 سنتيمتراً تضرب اليابان بعد زلزال قوي

طوكيو-سانا

ضربت موجة مدّ بحري (تسونامي) بارتفاع 80 سنتيمتراً، اليوم الإثنين، شمال اليابان، بعد زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها: إن الموجة سُجّلت في ميناء كوجي بمحافظة إيواته، وذلك بعد دقيقتين من موجة أولى بلغ ارتفاعها 70 سنتيمتراً، وبعد 41 دقيقة من وقوع الزلزال.

وكانت الأرصاد الجوية أبلغت عن وقوع الزلزال في مياه المحيط الهادئ قبالة مقاطعة إيواتيه الشمالية، وشعر به سكان مبان كبيرة وصولاً إلى طوكيو على بعد مئات الكيلومترات.

وطلبت الأرصاد من الأهالي إخلاء المناطق الساحلية ومناطق ضفاف الأنهار فوراً والتوجه إلى أماكن أكثر أماناً، مثل أرض مرتفعة أو مركز إيواء، محذرة من وقوع أضرار ناجمة عن موجات المد البحري.

يذكر أنه في عام 2011 تسبب زلزال بقوة تسع درجات بحدوث موجات مد بحري، خلفت نحو 18500 قتيل أو مفقود، وأحدثت انصهاراً مدمراً في محطة فوكوشيما النووية.