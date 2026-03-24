الأردن يدين الاعتداء الإيراني على البحرين

عمان-سانا

أدان الأردن بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين الذي أدى لمقتل متعاقد مع القوات الإماراتية واصابة عدد من الجنود الإماراتيين والبحرينيين خلال مهمة في المنامة.

وأكّدت الخارجية الأردنية في بيان نشرته على منصة إكس اليوم الثلاثاء رفضَ الأردن واستنكارَه لهذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين وتصعيداً خطيراً يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

وشددت الخارجية الأردنية على تضامن الأردن المطلق مع البحرين والإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معهما في كلّ ما يتخذونه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة، بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.