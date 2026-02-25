نادي الأسير الفلسطيني: تزايد عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

القدس المحتلة-سانا



أكد نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الأسرى المرضى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يشهد تزايداً ملحوظاً، نتيجة ظروف الاعتقال القاسية، وانعدام مقومات الرعاية الصحية داخل السجون، إضافة إلى الجوع الذي أدى إلى ضعف مناعتهم، وارتفاع الإصابات بالأمراض المختلفة.

وأوضح النادي في بيان له اليوم الأربعاء نقلته وكالة “وفا”، أن المعتقلين يعانون استمرار الاعتداءات الجسدية، إضافة إلى الحرمان من العلاج اللازم، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم الصحية، مشدداً على أن الأسرى يواجهون أوضاعاً صحية خطيرة، جراء سياسة الإهمال الطبي المستمرة داخل السجون.

وكان نادي الأسير أكد في الثاني من شباط الجاري، أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى مطلع الشهر الجاري تجاوز الـ 9300 معتقل.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه الاحتلال تنفيذ حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية، حيث تجاوزت حالات الاعتقال بعد الحرب 22 ألفاً، في ظل سياسات تستهدف ترهيب الفلسطينيين وفرض وقائع جديدة على الأرض.