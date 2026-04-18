مجلس مدينة الرقة يصدر تعميماً لتنظيم أوقات عمل المحال المهنية والحرفية

الرقة-سانا

أصدر مجلس مدينة الرقة اليوم السبت، تعميماً يقضي بإغلاق المحال المهنية عند الساعة الثامنة مساءً، إضافة إلى الإغلاق يوم الجمعة.

وأوضح المجلس في التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه، أن القرار يشمل جميع المحال المهنية والحرفية، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، مشيراً إلى أن تكرار المخالفة قد يؤدي إلى تشميع المحل.

واستثنى التعميم المحال الخدمية مثل البقالات والمطاعم والصيدليات ومكاتب السفر ومحال الحلويات.

ويأتي القرار في إطار تنظيم العمل المهني والحرفي بالأسواق في المدينة، وفق ما ذكره المجلس.

