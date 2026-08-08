السيطرة على حريق في محطة نفايات بروتردام في هولندا

أمستردام-سانا

أعلنت السلطات الهولندية اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع في محطة لمعالجة النفايات قرب ميناء مدينة روتردام في هولندا.

ونقلت وكالة رويترز عن خدمة معلومات السلامة العامة في روتردام قولها: إن النيران أتت على نحو 150 طناً من النفايات المنزلية والتجارية، وتسببت في انتشار سحابة من الدخان في المنطقة.

وأوضحت الخدمة أن فرق الإطفاء تدخلت على نطاق واسع، بمشاركة قارب وطائرة مسيّرة لتحديد بؤر الحريق المتبقية التي يتعين التعامل معها.

وتسببت النيران في تعطّل حركة المرور على عدد من الطرق الرئيسية، وفي نفق ماستنيل الذي يربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من المدينة، قبل أن تُرفع القيود تدريجياً بعد السيطرة على الحريق في وقت مبكر من صباح اليوم.

ودعت الخدمة السكان إلى البقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ وإيقاف أنظمة التهوية، فيما واصلت فرق الإطفاء العمل في الموقع لإخماد بؤر الحريق المتبقية.

ووفقاً لأحدث بيانات خدمة “كوبرنيكوس” لمراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية والتي تركز على مراقبة تغير المناخ ودرجات الحرارة العالمية وإدارة الكوارث الطارئة مثل حرائق الغابات، فإن “إجمالي المساحات المحترقة في أوروبا بلغ حتى 29 تموز الماضي، نحو 435 ألف هكتار، رغم أن موسم الحرائق لم يبلغ منتصفه بعد”.