فرنسا تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن بشأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان

باريس-سانا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان.

وفي بيان نقلته وكالة “فرانس برس”، قال بارو: “لا شيء يبرر تمديد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان واحتلالها الأكثر اتساعاً للأراضي اللبنانية”، مشدداً على أن إسرائيل ترتكب خطأ فادحاً بتصعيدها الذي يخالف من جهة التزاماتها بوقف إطلاق النار في لبنان الذي تم التوصل إليه في الـ 17 من نيسان الماضي، ويناقض أيضاً القانون الدولي.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته البرية إلى مناطق إضافية شمال نهر الليطاني، بالتزامن مع غارات وقصف مكثف، وسط تحذيرات أممية متزايدة من التداعيات الإنسانية على المدنيين والبنية التحتية.

وشهد جنوب لبنان والبقاع الغربي، أمس السبت، تصعيداً عسكرياً واسعاً تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف نفذها الجيش الإسرائيلي، وطالت عدداً من البلدات والمناطق السكنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات وأضرار مادية كبيرة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا الغارات ‏الإسرائيلية على لبنان، منذ الثاني من آذار الماضي، إلى 3371 قتيلاً و10129 مصاباً.‏