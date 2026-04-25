الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية إلى 2496 قتيلاً

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 2496 قتيلاً.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة قوله في بيان: “إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على البلاد منذ الـ 2 من آذار حتى اليوم، بلغت 2496 قتيلاً و7725 جريحاً”.

إلى ذلك واصل العدو الإسرائيلي بالقصف المدفعي استهداف بلدة كونين وأطراف بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، كما نفذ تفجيراً عنيفاً في القنطرة – قضاء مرجعيون.

وقتل 4 أشخاص في وقت سابق اليوم جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الجمعة عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، ويأتي هذا التمديد بعد اتفاق سابق كان قد أعلن عنه ترامب في الـ 16 من الشهر الجاري، يقضي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام.