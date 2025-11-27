رابطة العالم الإسلامي تطلق أول منصة رقمية إسلامية موثوقة

الرياض-سانا

أطلقت رابطة العالم الإسلامي، اليوم، في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، منصة “منهاج” الرقمية، والتي تُعد أول مرجعية رقمية إسلامية موثوقة وشاملة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الأمين العام للرابطة، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، صرّح بأن المنصة تمثل خطوة نوعية تعزز من قدرة الرابطة على مواكبة التطورات التقنية.

وأشار العيسى إلى أن تطبيق “منهاج” حظي بإجازة رسمية من المجمع الفقهي الإسلامي في نيسان عام 2024، ما يمنحه مظلة شرعية دولية غير مسبوقة.

وتعتبر منصة “منهاج” نقلة نوعية ضمن خطط الرابطة الاستراتيجية، لتعزيز التواصل مع المجتمعات المسلمة داخل العالم الإسلامي وخارجه؛ من خلال تقديم باقة واسعة من الخدمات الرقمية التفاعلية والمتعددة اللغات وفق العيسى.

وتشمل الخدمات التي تقدمها المنصة، الإفتاء، والفتاوى الموثقة، والمحتوى التعليمي، والردود على الشبهات؛ بهدف تلبية احتياجات المسلمين حول العالم وتعزيز الوعي الديني الوسطي المعتدل، حيث يتميز التطبيق بشموليته الشرعية وموثوقيته المؤسسية العالية، كونه يضم كبار علماء الأمة من المجامع والهيئات التابعة للرابطة.