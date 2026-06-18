الحكومة الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على 576 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

القدس المحتلة-سانا

أدانت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الاستيطانية التوسعية، عقب مصادقتها ‏على بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك إقامة مبنى لمدرسة دينية للمستوطنين في قلب مدينة الخليل.‏

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء (وفا)، أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً في وتيرة الاستيطان غير ‏الشرعي، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم ‏شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.‏

وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه السياسات من شأنه تقليص فرص السلام والاستقرار، وزيادة حدة التوتر والتصعيد، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية واعتبارها ‏باطلة ولاغية.‏

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت، اليوم الأربعاء، على بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب ‏إنشاء مدرسة دينية للمستوطنين في مدينة الخليل.‏