الحكومة الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على 576 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

القدس المحتلة-سانا
أدانت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الاستيطانية التوسعية، عقب مصادقتها على بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك إقامة مبنى لمدرسة دينية للمستوطنين في قلب مدينة الخليل.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء (وفا)، أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً في وتيرة الاستيطان غير الشرعي، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه السياسات من شأنه تقليص فرص السلام والاستقرار، وزيادة حدة التوتر والتصعيد، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية واعتبارها باطلة ولاغية.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت، اليوم الأربعاء، على بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب إنشاء مدرسة دينية للمستوطنين في مدينة الخليل.