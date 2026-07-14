هيئة بحرية: هجوم صاروخي يستهدف ناقلة نفط قرب سواحل عُمان

مسقط-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “يو كيه إم تي أو”، تعرض ‏ناقلة نفط لهجوم صاروخي أثناء عبورها قرب الساحل الشرقي لسلطنة ‏عُمان.‏

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء: إنها تلقت بلاغاً عن حادثة وقعت على بعد ‌‏13 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة ليما العُمانية، موضحة أن الهجوم وقع ‏أثناء خروج الناقلة من مضيق هرمز عبر الطريق الجنوبي.‏

وأضافت الهيئة: إن ناقلة النفط أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي، مشيرة ‏إلى أن السلطات باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.‏

وكانت الهيئة أعلنت أمس الإثنين أنها تلقت بلاغاً من ناقلة يفيد باقتراب ‏قوارب صغيرة منها على بعد ‌50 ⁠ميلاً بحرياً جنوب عدن باليمن.‏

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج العربي ‏ومضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل الطاقة، حيث أعلن ‏الجيش الأمريكي في وقت سابق اليوم، أن قواته أكملت موجة جديدة من ‏الضربات ضد عدة أهداف إيرانية، قبل أن تظهر لاحقاً بيانات تتبع السفن، ‏أن حركة الملاحة في مضيق هرمز توقفت بشكل شبه كامل في وقت مبكر ‏من صباح اليوم الثلاثاء.‏