هيئة بحرية: هجوم صاروخي يستهدف ناقلة نفط قرب سواحل عُمان

مسقط-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “يو كيه إم تي أو”، تعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي أثناء عبورها قرب الساحل الشرقي لسلطنة عُمان.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء: إنها تلقت بلاغاً عن حادثة وقعت على بعد 13 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة ليما العُمانية، موضحة أن الهجوم وقع أثناء خروج الناقلة من مضيق هرمز عبر الطريق الجنوبي.
وأضافت الهيئة: إن ناقلة النفط أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي، مشيرة إلى أن السلطات باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.
وكانت الهيئة أعلنت أمس الإثنين أنها تلقت بلاغاً من ناقلة يفيد باقتراب قوارب صغيرة منها على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب عدن باليمن.
ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل الطاقة، حيث أعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق اليوم، أن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد عدة أهداف إيرانية، قبل أن تظهر لاحقاً بيانات تتبع السفن، أن حركة الملاحة في مضيق هرمز توقفت بشكل شبه كامل في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.