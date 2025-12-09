قوات الاحتلال تعتقل 31 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 31 فلسطينياً اليوم خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في جنين، بلدات المورق والكوم والظاهرية وإذنا ووادي الوهادين في الخليل، والزاوية في سلفيت، وقرية برقة ومخيم عسكر في نابلس، وبير زيت وبيتونيا في رام الله، واعتقلت 31 فلسطينياً.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون، منازل الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل، وأشعلوا النار بمركبة وجرار زراعي، في حين هاجم آخرون مركبات الفلسطينيين على جسر بلدة عطارة، شمال رام الله.

كما هدمت قواتُ الاحتلال منشأة تجارية في بلدة شقبا غرب رام الله.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تشن يومياً حملات اعتقال واقتحام وتخريب ممتلكات الأهالي، وعمليات تدمير واسعة لمنازلهم بقصد تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.