الدفاع الكويتية: هجوم بطائرتين مسيّرتين على موقعين شمال الكويت

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الجمعة تعرض موقعين تابعين للمراكز الحدودية البرية الشمالية في الكويت لهجوم شنته طائرتان مسيّرتان مفخّختان.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن المتحدث باسم الوزارة سعود عبد العزيز العطوان قوله: “إن الطائرتين اللتين نفذتا الهجوم موجهتان عبر سلك الألياف الضوئية وقادمتان من داخل الأراضي العراقية”، مبيناً أن الهجوم “أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية”.

ويأتي الهجوم في ظل سريان وقف إطلاق النار مع إيران، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديده يوم الثلاثاء الماضي، قبل ساعات قليلة من انتهاء الهدنة التي بدأت يوم الـ 8 من نيسان الجاري، وكان موعد انتهائها في الـ 22 منه.