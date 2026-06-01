5 قتلى في انفجار قنبلة شرقي إندونيسيا

جاكرتا-سانا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء انفجار قنبلة يُشتبه بأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية في إقليم بابوا شرقي إندونيسيا.

ونقلت وكالة فراس برس عن متحدث باسم الشرطة المحلية قوله اليوم الإثنين: “إن القنبلة انفجرت بعد ظهر أمس تحت بيت في قرية بإقليم بابوا، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وإصابة نحو عشرين آخرين، وتدمير تسعة بيوت”.

وأضاف المتحدث: إن ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم تحديثات إضافية بمجرد اكتمال عمليات البحث.

يذكر أنّ إندونيسيا كانت ساحة معارك رئيسية خلال الحرب العالمية الثانية بين اليابان وقوات الحلفاء.