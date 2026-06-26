‏ غروسي يدعو إلى نظام تحقق نووي “معمق” في إيران ‏

طوكيو-سانا‏

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ضرورة ‏اعتماد نظام تحقق نووي “معمق للغاية” في إيران بعد الحرب الأخيرة في ‏الشرق الأوسط، لضمان عدم تطوير أسلحة نووية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن غروسي قوله، في تصريحات ‏للصحفيين في طوكيو: “إن أي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يجب ‏أن يتضمن آلية تحقق فعالة”، مشيراً إلى أن الوكالة أجرت محادثات أولية مع ‏إيران عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، لبحث مصير ‏مخزونها من اليورانيوم المخصب، ومعرباً عن توقعه تسريع هذه المباحثات ‏قريباً.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ 23 من حزيران الجاري، أن ‏إيران وافقت على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في ‏المستقبل.‏