‏ غروسي يدعو إلى نظام تحقق نووي “معمق” في إيران ‏

طوكيو-سانا
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ضرورة اعتماد نظام تحقق نووي “معمق للغاية” في إيران بعد الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط، لضمان عدم تطوير أسلحة نووية.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن غروسي قوله، في تصريحات للصحفيين في طوكيو: “إن أي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يجب أن يتضمن آلية تحقق فعالة”، مشيراً إلى أن الوكالة أجرت محادثات أولية مع إيران عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، لبحث مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب، ومعرباً عن توقعه تسريع هذه المباحثات قريباً.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ 23 من حزيران الجاري، أن إيران وافقت على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل.