الولايات المتحدة تسلم جيش النيجر معدات عسكرية في إطار استئناف التعاون

نيامي-سانا

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة النيجرية نيامي أن الولايات المتحدة سلمت القوات المسلحة في النيجر شحنة من المعدات العسكرية بقيمة تصل إلى نحو 2.3 مليون دولار.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان للسفارة أن الشحنة تتألف من تسع حاويات تضم بزات عسكرية ومعدات حماية وإمدادات طبية ولوازم إنقاذ، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار “الالتزام بمكافحة الإرهاب ومحاربة الشبكات الإجرامية وتعزيز أمن الحدود”.

وكانت واشنطن علقت جزءاً كبيراً من مساعداتها وتعاونها العسكري مع النيجر في أعقاب التطورات السياسية التي شهدتها البلاد في تموز عام 2023، والتي طالبت على إثرها السلطات النيجرية بانسحاب القوات الأمريكية والفرنسية من أراضيها، وهو ما تم تنفيذه خلال عام 2024.