الأمم المتحدة تشجع أي خطوات لتطبيق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

نيويورك-سانا

أعربت الأمم المتحدة عن ترحيبها وتشجيعها أي خطوات من شأنها وضع حد للأعمال العدائية، والتوتر عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله في مؤتمر صحفي: “إن المنظمة الدولية أُحيطت علماً بالاجتماع الثاني المقرر عقده بين ممثلين عن لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم غدٍ الخميس، نحن نرحب بأي خطوات من شأنها إنهاء الأعمال العدائية والمعاناة على جانبي الخط الأزرق، وكما ذكرنا سابقاً في مرات عديدة، لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، إذ تظل الدبلوماسية هي السبيل المستدام الوحيد للمضي قدماً”.

وأعرب دوجاريك عن استعداد الأمم المتحدة الدائم لدعم هذه الجهود، داعياً إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، سعياً لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والتوصل إلى حل طويل الأمد لهذا الصراع.

احتياجات إنسانية هائلة

وعلى الصعيد الإنساني، نقل المتحدث باسم الأمم المتحدة عن العاملين في المجال الإنساني قولهم: إن لبنان لا يزال يواجه احتياجات إنسانية هائلة، إذ لا يزال مئات الآلاف من الأشخاص نازحين داخل لبنان في ظل ملاجئ غير ملائمة، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأفاد دوجاريك بأنه في غضون الـ 48 ساعة الأولى التي تلت بدء سريان وقف إطلاق النار، غادر آلاف الأشخاص الملاجئ، بشكل مؤقت فقط، لتقييم ما إذا كان بإمكانهم العودة فعلياً إلى منازلهم، وأضاف: إنه حتى اليوم، يوجد هناك أكثر من 117 ألف نازح داخل لبنان، يتوزعون على 631 مأوى جماعياً.

ومضى قائلاً: “خلف هذه الأرقام تقف عائلات لا تزال تكافح لتلبية أبسط احتياجاتها الأساسية، ما يؤكد حجم الاحتياجات الإنسانية العاجلة التي تمر بها البلاد”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مدته 10 أيام بين لبنان وإسرائيل، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الجمعة.