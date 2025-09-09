السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطر

الرياض-سانا

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة، مؤكدةً تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ووضع كل إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

وحذرت السعودية في بيان لها نقلته وكالة “واس” من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.

وطالبت السعودية المجتمع الدولي بإدانة هذا الاعتداء الآثم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.