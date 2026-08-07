اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان لتعزيز الأمن والاستقرار

thumbs b c c80f1954ffc4fd84b947325a4ee0c6c6 اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان لتعزيز الأمن والاستقرار

مكة المكرمة-سانا‏

وقعت السعودية وتركيا وباكستان اليوم الجمعة اتفاقية مكة للدفاع المشترك، ‏التي تهدف إلى تعزيز أمن الدول الثلاث وتحقيق السلام والاستقرار في ‏المنطقة والعالم.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الاتفاقية التي تم توقيعها خلال ‏قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي ‏اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم ‏على الجميع، كما تُعنى بتطوير كل أوجه التعاون الدفاعي بينهم.‏

وعُقدت قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك بحضور ولي العهد السعودي محمد ‏بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء ‏الباكستاني محمد شهباز شريف في الديوان الملكي بقصر الصفا، حيث تم ‏استعراض العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث وعدد من القضايا ذات ‏الاهتمام المشترك.‏

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