اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان لتعزيز الأمن والاستقرار

مكة المكرمة-سانا‏

وقعت السعودية وتركيا وباكستان اليوم الجمعة اتفاقية مكة للدفاع المشترك، ‏التي تهدف إلى تعزيز أمن الدول الثلاث وتحقيق السلام والاستقرار في ‏المنطقة والعالم.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الاتفاقية التي تم توقيعها خلال ‏قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي ‏اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم ‏على الجميع، كما تُعنى بتطوير كل أوجه التعاون الدفاعي بينهم.‏

وعُقدت قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك بحضور ولي العهد السعودي محمد ‏بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء ‏الباكستاني محمد شهباز شريف في الديوان الملكي بقصر الصفا، حيث تم ‏استعراض العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث وعدد من القضايا ذات ‏الاهتمام المشترك.‏