اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان لتعزيز الأمن والاستقرار

مكة المكرمة-سانا
وقعت السعودية وتركيا وباكستان اليوم الجمعة اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تهدف إلى تعزيز أمن الدول الثلاث وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الاتفاقية التي تم توقيعها خلال قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع، كما تُعنى بتطوير كل أوجه التعاون الدفاعي بينهم.
وعُقدت قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في الديوان الملكي بقصر الصفا، حيث تم استعراض العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.