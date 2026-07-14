الدفاع البحرينية: اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الإيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الثلاثاء اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الإيرانية، مؤكدة أن طهران تواصل اعتداءاتها باستهداف المدنيين في المملكة.

وقالت قوة دفاع البحرين، في بيان نشرته على منصة “إكس”: إن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد للدفاع عن المملكة وحماية أراضيها.

وشدد البيان على أن تعمد استهداف المدنيين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت أمس الإثنين اعتراض وتدمير عدد من الأهداف الجوية الإيرانية، في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.