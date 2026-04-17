صناعة دمشق والمنظمة الفنلندية للإغاثة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التدريب والتشغيل

دمشق-سانا

وقعت غرفة صناعة دمشق وريفها مذكرة تفاهم مع المنظمة الفنلندية للإغاثة (FCA)، بهدف تعزيز الربط بين مخرجات التعليم التقني والمهني واحتياجات القطاع الصناعي، بما يسهم في تطوير المهارات، وخلق فرص عمل.

وجرى توقيع المذكرة في مقر الغرفة بدمشق اليوم الخميس، بحضور رئيس الغرفة محمد أيمن المولوي، والمدير القطري للمنظمة في سوريا والأردن مازن الخزوز.

تطوير برامج التعليم

وتركزت بنود المذكرة على تطوير برامج التعليم والتدريب التقني، وتعزيز التدريب العملي والتلمذة الصناعية داخل المنشآت، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ برامج تنمية المهارات.

كما تضمنت المذكرة دعم دمج الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز التنافسية الصناعية، من خلال بناء القدرات في مجالات الجودة والسلامة المهنية، إلى جانب تقديم الإرشاد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تسهيل التواصل

ونصت المذكرة أيضاً على التزامات مشتركة بين الطرفين، حيث تعمل الغرفة على تسهيل التواصل مع المنشآت الصناعية، ودعم تنفيذ برامج التدريب، فيما تلتزم المنظمة بتقديم الدعم الفني والمالي، والمساهمة في تنفيذ المشاريع المشتركة، وفق القوانين النافذة.

وتأسست المنظمة الفنلندية للإغاثة (FCA) عام 1974، وتُعدّ أكبر منظمة للتعاون الفنلندي، وتعمل على تقديم المساعدات الإنسانية في أكثر من 14 دولة من الدول الأكثر احتياجاً في العالم.