إقبال جماهيري غير مسبوق على مهرجان “نيسان حمص”

حمص-سانا

يشهد مهرجان “نيسان حمص”، المقام في ساحة جامع الأربعين وسط المدينة، إقبالاً جماهيرياً لافتاً عبر أجنحته المتنوعة التي تُحيي التراث الحمصي وتقاليده، ولا سيما “الخمسانات”، وأعياد الربيع القديمة، إلى جانب الأجنحة الغذائية والتجارية، في مشهد يعكس ارتباط أهالي حمص بتراثهم، وفرحتهم بإحيائه.

إحياء تقاليد “الخمسانات”

وأوضح معاون محافظ حمص، فارس الأتاسي أن المهرجان يضم نحو 60 جناحاً، تتنوع بين التراثية والحرفية والتجارية والغذائية، بهدف إحياء تقاليد “الخمسانات” التي غابت لعقود، وتنشيط الحركة التجارية في المدينة.

وأشار إلى أن المهرجان غير ربحي ويُقام بدعم من التبرعات، حيث قدمت المحافظة التسهيلات اللازمة من بنية تحتية وتراخيص، إلى السعي لجعله فعالية سنوية.

مشغولات يدوية عريقة ومنتجات للشباب

من جانبه، بيّن الحرفي خالد خيارة، أحد المشاركين، أن جناحه يضم منسوجات مطرزة، وصناعات جلدية ونحاسيات تراثية، إضافة إلى قطع تقليدية، كالسيوف والدروع، مؤكداً أهمية المهرجان في إعادة إحياء التراث الحمصي، والترويج للمنتجات الشرقية.

بدورها، أوضحت نجوى عبارة، مديرة مركز “داون” التابع لجمعية رعاية الطفل، أن مشاركتهم تهدف إلى تعريف المجتمع بمنتجات الشباب والشابات في المركز، التي تشمل التريكو والتطريز وصناعة الشمع والصابون والإكسسوارات وغيرها، مشيرةً إلى أن الإقبال على منتجاتهم جيد جداً.

وأكد عدد من الزوار أهمية المهرجان في استعادة الذاكرة التراثية، حيث أشارت الخمسينية فاطمة الأحمد إلى أن المهرجان أعادها إلى أجواء الماضي، وربطها بذكريات الأجداد، لما يحمله من قيم ثقافية وتراثية ينبغي الحفاظ عليها.

ويستمر المهرجان حتى الـ 24 من نيسان الجاري، وهو من تنظيم فريق “أربعاء حمص”، وبرعاية وزارة الثقافة ومحافظة حمص، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الـ11 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً.