الوزير الشعار من غرفة صناعة حلب: دعم وتطوير البيئة الصناعية

حلب-سانا

أجرى وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الخميس، زيارة إلى غرفة صناعة حلب، اطلع خلالها على واقع العمل، ومستوى الخدمات المقدمة للصناعيين.

وشملت جولة الوزير الشعار أقسام الغرفة، حيث استمع إلى شرح حول آليات العمل، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الغرفة إلى الصناعيين بهدف دعم وتطوير حركة الإنتاج.

وأكد الوزير الشعار أهمية تطوير بيئة العمل الصناعي وتعزيزها، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي، ودفع عجلة الاقتصاد في حلب وعموم البلاد.

وتؤدي غرفة صناعة حلب دوراً مهماً في دعم وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.