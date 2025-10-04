قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، ومخيم العين وقرية كفر قليل، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون منطقة شلال العوجا شمال مدينة أريحا، بهدف استفزاز الفلسطينيين وتهجيرهم منها.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف حسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ولا يشمل العدد المعتقلين من قطاع غزة.