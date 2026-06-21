شبكة أطباء السودان: قتيل وخمسة جرحى في هجوم بمسيّرة استهدف جنوب البلاد

الخرطوم-سانا

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض جنوب البلاد.

وقالت الشبكة في بيان على صفحتها الرسمية على التواصل الاجتماعي: “قتل شخص، وأصيب 5 آخرون، جراء قصف للدعم السريع بالطيران المسير لمحطة وقود صباح اليوم بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض”.

وأضافت الشبكة: إن الدعم السريع استهدف مدينتي أم روابة والرهد بولاية شمال كردفان، في هجمات متعمدة على مناطق مدنية خالية من الوجود العسكري، مؤكدة أن استمرار استهداف المنشآت والأعيان المدنية يمثل انتهاكاً خطيراً، ويزيد من المعاناة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وجددت شبكة أطباء السودان دعوتها المجتمع الدولي والمنظمات المختصة إلى ضرورة الضغط على قيادات الدعم السريع لحماية المدنيين والمرافق الخدمية والطبية، ووقف استهداف المناطق السكنية والأسواق.

وكان 23 شخصاً على الأقل قتلوا، وأصيب 19 آخرون في الـ 11 من الشهر الجاري، جراء هجمات بطائرات مسيّرة، استهدفت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في السودان.

وأعرب مجلس الأمن الدولي أمس عن قلقه البالغ حيال ما وصفه بالخطر الوشيك ‏لارتكاب فظائع واسعة النطاق في مدينة الأُبَيِّض السودانية.‏