اليونيسف: إسرائيل تهجر سكان غزة إلى أماكن للموت

جنيف-سانا

أكدت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة أن لا وجود لمكانٍ آمنٍ يلجأ إليه الفلسطينيون الذين أمرتهم إسرائيل بمغادرة مدينة غزة، وأنّ المناطق التي حددتها لهم في الجنوب ليست سوى “أماكن للموت”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر قوله للصحفيين في جنيف اليوم: “إن فكرة وجود منطقةٍ آمنةٍ في الجنوب مهزلة، القنابل تُلقى من السماء بشكل غير متوقع يبث الرعب في النفوس، والمدارس التي حُددت كملاجئ مؤقتة تُحوَّل بانتظام إلى ركام، والخيام تحرقها الغارات الجوية الإسرائيلية على نحو ممنهج”.

والأربعاء الماضي أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن قواته ستحكم الطوق الأمني حول مدينة غزة، موجهاً “تحذيراً أخيراً” إلى سكانها لمغادرتها نحو الجنوب.

وعلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملها مؤقتاً في مقرّها بمدينة غزة بسبب تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية، ويأتي هذا في وقت يواجه فيه عشرات الآلاف من سكان مدينة غزة ظروفاً إنسانية مروّعة.