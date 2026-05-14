سنتكوم تكشف عن 350 هجوماً لفصائل مرتبطة بإيران ضد قوات ودبلوماسيين أمريكيين

واشنطن-سانا



أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بإيران استهدفت قوات أمريكية ودبلوماسيين بأكثر من 350 هجوماً خلال الأشهر الثلاثين التي سبقت العملية العسكرية ضد إيران في 28 شباط الماضي بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمعدل هجوم كل ثلاثة أيام.



وأوضح قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، عبر منصة “إكس” وفي شهادة أمام جلسة استماع حول الأوضاع الأمنية في المنطقة، أن تلك الهجمات أدت إلى مقتل أربعة عسكريين أمريكيين وإصابة نحو 200 آخرين، مؤكداً أن الجماعات المدعومة من إيران واصلت استهداف القوات والمصالح الأمريكية بوتيرة منتظمة تعكس حجم التهديدات القائمة.



وبيّن كوبر أن الفصائل المرتبطة بإيران أصبحت معزولة عن إمدادات السلاح والدعم الإيراني نتيجة أشهر من العمليات والتخطيط، مشيراً إلى أن هذا المسار كلّف القوات الأمريكية 14 قتيلاً خلال العملية.

وأضاف: إن تأسيس سنتكوم جاء أساساً لمواجهة التهديدات الإيرانية التي وصفها بأنها مستمرة منذ 47 عاماً، لافتاً إلى أنه القائد السادس عشر المكلف التعامل مع “المشكلة الإيرانية”.



يُذكر أن القيادة المركزية الأمريكية، التي تأسست عام 1983، تشرف على منطقة تمتد من المشرق العربي إلى وسط آسيا وتشمل إيران وأفغانستان وباكستان، وتضم 20 دولة تقع ضمن ما يُعرف بالمنطقة المركزية بين القيادات الأمريكية الأخرى.