مقتل فلسطيني واعتقال 22 آخرين جراء اعتداءات الاحتلال في غزة والضفة الغربية

1720347251662 مقتل فلسطيني واعتقال 22 آخرين جراء اعتداءات الاحتلال في غزة والضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قُتل فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة اليوم الخميس، فيما اعتقل 22 خلال مداهمات للاحتلال بمناطق عدة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مسيرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينياً خلال اقتحامها أحياء في جنين ونابلس وبلدة برقة شمالها، ومدينة جنين ومخيم الدهيشة في جنوبها الشرقي، وبلدات صيدا وعلار شمال طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس 25 فلسطينياً في الضفة الغربية.

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