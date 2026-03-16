استهداف مبنى بطائرة مسيرة في أم القيوين الإماراتية ونشوب حريق فيه

أبو ظبي-سانا

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أم القيوين الإماراتية اليوم الإثنين استهداف أحد المباني بطائرة مسيرة إيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن المكتب قوله: إن المبنى تم استهدافه بطائرة مسيرة، ما أدى إلى نشوب حريق دون وقوع أية إصابات.

وأوضح المكتب أن الفرق المعنية باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحادث.

وكانت السلطات الإماراتية، أعلنت بوقت سابق اليوم، نشوب حريق في “منطقة الفجيرة للصناعات البترولية”، جراء استهدافٍ بطائرة مسيرة، في حين ذكرت وزارة الدفاع أن منظوماتها الجوي دمرت 6 صواريخ بالستية و21 طائرة مسيّرة إيرانية.