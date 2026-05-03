مصرع 18 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية في كينيا

download 1 مصرع 18 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية في كينيا

نيروبي-سانا

أعلنت الشرطة في كينيا اليوم الأحد، أن 18 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت مناطق متفرقة من البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة قولها في بيان: إن انهيارات أرضية سُجلت في مقاطعات ثاراكا نيثي وإلجيو-ماراكوي وكيامبو في وسط وشرق كينيا، عقب هطول أمطار متواصلة خلال الأيام الماضية.

وأكدت الشرطة الوطنية أن “18 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة هذه الحوادث”، مشيرة إلى أن الظروف الجوية الحالية تشكل خطراً كبيراً على السكان في المناطق المتضررة.

وتشهد كينيا خلال هذه الفترة من العام، الممتدة من آذار إلى أيار، ذروة موسم الأمطار، ما يؤدي عادة إلى فيضانات وانهيارات أرضية تتسبب في أضرار واسعة للبنية التحتية وتشريد عدد من السكان.

أطباء بلا حدود تؤكد استمرار عملها في فلسطين وتدعو لدعم غزة
الرئيس المصري: مؤشرات مشجعة في محادثات شرم الشيخ لإنهاء الحرب على غزة
الدفاعات السعودية تدمّر 5 صواريخ باليستية شرق البلاد
إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى ألف شخص
مركز غزة لحقوق الإنسان: خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار استكمال للإبادة الجماعية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك