مصرع 18 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية في كينيا

نيروبي-سانا

أعلنت الشرطة في كينيا اليوم الأحد، أن 18 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت مناطق متفرقة من البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة قولها في بيان: إن انهيارات أرضية سُجلت في مقاطعات ثاراكا نيثي وإلجيو-ماراكوي وكيامبو في وسط وشرق كينيا، عقب هطول أمطار متواصلة خلال الأيام الماضية.

وأكدت الشرطة الوطنية أن “18 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة هذه الحوادث”، مشيرة إلى أن الظروف الجوية الحالية تشكل خطراً كبيراً على السكان في المناطق المتضررة.

وتشهد كينيا خلال هذه الفترة من العام، الممتدة من آذار إلى أيار، ذروة موسم الأمطار، ما يؤدي عادة إلى فيضانات وانهيارات أرضية تتسبب في أضرار واسعة للبنية التحتية وتشريد عدد من السكان.