مقتل فلسطينيين بينهما طفل وإصابة أربعة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان، أحدهما طفل، وأصيب أربعة آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت قتيلين وأربعة مصابين إلى مستشفى القدس، التابع للجمعية، إثر قصفين منفصلين على حي تل الهوى.

وقتل فلسطيني وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما اعتقلت القوات الإسرائيلية سبعة صيادين فلسطينيين قبالة سواحل القطاع.