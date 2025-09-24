بيان مشترك لقمة متعددة الأطراف بالأمم المتحدة يؤكد ضرورة إنهاء الحرب في غزة

نيويورك- سانا

أكد بيان مشترك صدر عن القمة متعددة الأطراف التي عُقدت اليوم في نيويورك، بين قادة الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار هناك.

وأشار البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يضمن إطلاق سراح المحتجزين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، باعتبارها الخطوة الأولى نحو تحقيق سلام عادل ودائم.

وعُقدت القمة على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب قادة الدول العربية والإسلامية عن شكرهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعوته لهذا اللقاء، كما سلطوا الضوء على الوضع المأساوي في قطاع غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، وأكدوا على موقفهم المشترك الرافض للتهجير القسري.

وخلال القمة، جدد القادة التزامهم بالتعاون مع الرئيس الأمريكي، مشددين على أهمية قيادته لإنهاء الحرب على غزة وفتح آفاق لسلام عادل، وأكدوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في غزة، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس، معربين عن دعمهم لجهود إصلاح السلطة الفلسطينية.

كما دعا القادة إلى وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، استناداً إلى خطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وأعربوا عن التزامهم بالعمل المشترك لضمان نجاح هذه الخطط وإعادة بناء حياة الفلسطينيين في القطاع، لافتين إلى ضرورة أن يمثل هذا الاجتماع بداية لمسار نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون الإقليمي.