الجيش الأمريكي ينفي استهداف إحدى سفنه في مضيق هرمز

واشنطن-سانا

نفى الجيش الأمريكي، اليوم الإثنين، تقارير إعلامية تفيد بتعرض إحدى سفنه لاستهداف إيراني في مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، عبر منصة “X”: إن “أي سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لم تتعرض للاستهداف”، مضيفة: إن “القوات الأمريكية تدعم مشروع الحرية، وتشدد الحصار البحري للموانئ الإيرانية”.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق اليوم، البدء بتنفيذ مهام دعم “مشروع الحرية” الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب، بهدف استعادة حرية الملاحة البحرية للسفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.