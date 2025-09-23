ماليزيا تؤكد دعمها الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل العدالة والحرية والاستقلال

كوالالمبور-سانا

جددت ماليزيا تأكيد دعمها الثابت لنضال الشعب الفلسطيني؛ من أجل تحقيق السلام والعدالة والحرية والاستقلال.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الماليزية نشرته وكالة (برناما) الرسمية للأنباء: “إن ماليزيا تدعو باستمرار إلى السلام والعدالة واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية والتعايش السلمي مع الدول الأخرى، وتماشياً مع هذه المبادئ رفضت بشدّة الاستعمار والاحتلال الأجنبي والانتهاك الجسيم للقوانين الدولية، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، فضلاً عن نظام الفصل العنصري”.

وأضاف البيان: “إن دعم ماليزيا الثابت لنضال الفلسطينيين، من أجل السلام والعدالة والحرية والاستقلال من جهة، ومعارضتها الشديدة للاحتلال والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم من جهة أخرى، يتوافق بوضوح مع هذه المبادئ الأساسية المعتَرَف بها عالمياً”.

وأكدت الوزارة أن ماليزيا ستواصل العمل البنّاء مع المجتمع الدولي؛ من أجل إرساء السلام وتحقيق العدالة، وكذلك لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين، ودعم إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.