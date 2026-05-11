مسؤول أممي يحذر من أزمة إنسانية ضخمة بسبب تعطل مرور الأسمدة في مضيق هرمز

باريس-سانا‏

حذّر مسؤول أممي من تداعيات إنسانية واقتصادية واسعة النطاق، نتيجة استمرار تعطل ‏مرور الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها عبر مضيق هرمز، جراء الحرب في الشرق ‏الأوسط، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي قد يقود خلال أسابيع إلى أزمة غذائية حادة تهدد ‏ملايين الأشخاص حول العالم.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيس فريق عمل تابع للأمم المتحدة المعني بتأمين سلامة ‏مرور الأسمدة خورخي موريرا دا سيلفا قوله اليوم الإثنين: إن أمام المجتمع الدولي “أسابيع ‏قليلة لتجنب أزمة إنسانية ضخمة”، مشيراً إلى احتمال أن يواجه نحو 45 مليون شخص ‏إضافي خطر المجاعة في حال استمرار الانقطاع.‏

وأوضح المسؤول الأممي أن تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة ‏من تجارة الأسمدة العالمية، ينعكس بشكل مباشر على الدول المستوردة، وخاصة في آسيا ‏وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث ترتبط هذه المواد بدورات الزراعة الموسمية التي لا يمكن ‏تأجيلها.‏

وبيّن دا سيلفا أن الفريق الأممي المعني بالأزمة يعمل على وضع آلية لضمان مرور شحنات ‏الأسمدة والمواد الخام مثل الأمونيا والكبريت واليوريا، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات مع أكثر ‏من 100 دولة لحشد الدعم الدولي لهذه المبادرة، رغم استمرار غياب توافق الأطراف ‏الرئيسية المعنية بالأزمة.‏

ولفت إلى أن استمرار التقييد يهدد المواسم الزراعية في عدد من الدول الأفريقية خلال ‏أسابيع، ما قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وارتفاع لاحق في أسعار المواد الغذائية ‏عالمياً، حتى في حال عدم تسجيل ارتفاعات حادة حالياً في الأسعار.‏

كما أشار إلى أن السماح بمرور عدد محدود من السفن يومياً يمكن أن يخفف من حدة ‏الأزمة، مؤكداً أن “عامل الوقت حاسم” في منع تحول الأزمة إلى موجة نقص غذائي عالمي ‏أوسع.‏

وتأتي هذه التحذيرات في سياق تصاعد المخاوف الدولية من انعكاسات اضطرابات الملاحة ‏في الممرات البحرية الاستراتيجية، ولا سيما مضيق هرمز، حيث تعتمد العديد من الدول على ‏واردات الأسمدة لضمان استقرار الإنتاج الزراعي.‏