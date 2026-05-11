مسؤول أممي يحذر من أزمة إنسانية ضخمة بسبب تعطل مرور الأسمدة في مضيق هرمز

باريس-سانا
حذّر مسؤول أممي من تداعيات إنسانية واقتصادية واسعة النطاق، نتيجة استمرار تعطل مرور الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها عبر مضيق هرمز، جراء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي قد يقود خلال أسابيع إلى أزمة غذائية حادة تهدد ملايين الأشخاص حول العالم.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيس فريق عمل تابع للأمم المتحدة المعني بتأمين سلامة مرور الأسمدة خورخي موريرا دا سيلفا قوله اليوم الإثنين: إن أمام المجتمع الدولي “أسابيع قليلة لتجنب أزمة إنسانية ضخمة”، مشيراً إلى احتمال أن يواجه نحو 45 مليون شخص إضافي خطر المجاعة في حال استمرار الانقطاع.
وأوضح المسؤول الأممي أن تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة الأسمدة العالمية، ينعكس بشكل مباشر على الدول المستوردة، وخاصة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث ترتبط هذه المواد بدورات الزراعة الموسمية التي لا يمكن تأجيلها.
وبيّن دا سيلفا أن الفريق الأممي المعني بالأزمة يعمل على وضع آلية لضمان مرور شحنات الأسمدة والمواد الخام مثل الأمونيا والكبريت واليوريا، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات مع أكثر من 100 دولة لحشد الدعم الدولي لهذه المبادرة، رغم استمرار غياب توافق الأطراف الرئيسية المعنية بالأزمة.
ولفت إلى أن استمرار التقييد يهدد المواسم الزراعية في عدد من الدول الأفريقية خلال أسابيع، ما قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وارتفاع لاحق في أسعار المواد الغذائية عالمياً، حتى في حال عدم تسجيل ارتفاعات حادة حالياً في الأسعار.
كما أشار إلى أن السماح بمرور عدد محدود من السفن يومياً يمكن أن يخفف من حدة الأزمة، مؤكداً أن “عامل الوقت حاسم” في منع تحول الأزمة إلى موجة نقص غذائي عالمي أوسع.
وتأتي هذه التحذيرات في سياق تصاعد المخاوف الدولية من انعكاسات اضطرابات الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، ولا سيما مضيق هرمز، حيث تعتمد العديد من الدول على واردات الأسمدة لضمان استقرار الإنتاج الزراعي.